Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, S.K. (24) ve İ.G'nin (29) ikametlerinde yaptıkları aramalarda 222 gram esrar maddesi, 2 gram esrar tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
