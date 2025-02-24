Samsun'da Vahşi Hayat Görüntülendi

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Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Kızıl geyik, kurt, porsuk, karaca, yaban domuzu vahşi yaşamda kayıt altına alındı

SAMSUN – Samsun'da vahşi doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar fotokapana takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun'daki yaban hayatı fotokapanlar ile anbean takip ediyor. Bu çerçevede doğadaki birçok farklı yere fotokapan yerleştirilerek vahşi yaşam kayıt altına alınıyor.

Kurum tarafından doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara boynuzlarıyla toprağı eşeleyen kızıl geyik, su basar ormanında ve karla kaplı ormanda ot arayan karaca, gece avına çıkan porsuk, çayırda dolaşıp etrafını kolaçan eden kurt ve kar altındaki ekinleri yiyen yaban domuzu sürüsü gibi birçok yaban hayvanı kayıt altına alındı.

Fotokapanlar sayesinde vahşi yaşamın gizem ve güzelliği gün yüzüne çıktı.