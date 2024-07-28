Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Sona Erdi - Son Dakika
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Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Sona Erdi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı. Yarışmada sporcular, Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele etti. Kadınlarda Büşra Güler, erkeklerde Halil İbrahim Lalık ve takım klasmanında Bafra Havacılık Spor Kulübü birinci oldu. Ödül törenine ise birçok protokol üyesi, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

28.07.2024 19:53
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Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyona Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

Yarışmada Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele eden sporcular, 15 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra hedef noktasına inebilmek için çaba gösterdi.

Yarışmanın genel klasmanında kadınlarda Büşra Güler, erkeklerde Halil İbrahim Lalık, takım klasmanında da Bafra Havacılık Spor Kulübü birinci oldu.

Ödül törenine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Sona Erdi - Son Dakika
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