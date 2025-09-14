Samsun'da konteynere çöp attığı sırada yere düşerek başından yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bafra ilçesine bağlı Emirefendi Mahallesi'nde evden çöp atmak için dışarı çıkan 61 yaşındaki S.A., dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.
Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
