Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu

Samsun'da konteynere çöp attığı sırada yere düşerek başından yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇÖP ATMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

Bafra ilçesine bağlı Emirefendi Mahallesi'nde evden çöp atmak için dışarı çıkan 61 yaşındaki S.A., dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.