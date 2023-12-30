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Samsun'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Etiketi Denetimleri - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Etiketi Denetimleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi market ve manavlarda fiyat etiketi kontrolü denetimlerini yoğunlaştırdı. Son bir haftada 50 zabıta personeli ve 500 işyerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığına bakıldı. Ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Amacı vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak olan zabıta ekipleri, ayrıca çarşı ve pazarlarda kaldırımların işgal edilmemesi, seyyar faaliyetlerin gösterilmemesi ve dilencilik yapılmasının önlenmesi için de denetimlerini sürdürmektedir.

Samsun\'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Etiketi Denetimleri
30.12.2023 - 19:05,
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SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi market ve manavlarda fiyat etiketi kontrolü denetimlerini yoğunlaştırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın son günlerinde artan alış-veriş yoğunluğuna paralel olarak denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Son bir haftada 50 zabıta personeli ve 500 işyerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında tutanak tutulup ilgili kurumlara iletiliyor.

'AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK VE HUZURU'

Yapılan denetim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, Bu son hafta içerisinde 50 zabıta personeli ile 500 adet işyerinde denetim ve kontroller yapılarak eksikliklerin tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlara bildirilmekte olup denetimlerimiz devam etmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce yoğunluk yaşanan çarşı ve pazarlarımızda vatandaşın daha rahat alışveriş yapması için kaldırımların işgal edilmemesi, seyyar faaliyetlerin gösterilmemesi ve dilencilik yaparak vatandaşların rahatsız edilmemesi gibi konularda da ekiplerimizce ayrıca sorumluluk alanlarımızda gerekli denetim ve kontroller devam etmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürmektir dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Etiketi Denetimleri - Son Dakika
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