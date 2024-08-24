Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor - Son Dakika
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Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor

Samsun\'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına kitap ve oyunlara erişim imkanı sunuyor. Kütüphane otobüsü ile çocuklar kitapla buluşturulurken, çeşitli etkinliklerle sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

24.08.2024 10:46
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Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, il merkezi ve köylerde hizmet veriyor.

En ücra mahallelere kadar giderek öğrencilere kitaplara erişim imkanı sağlayan Gezici Kütüphane ile Samsun'un Çarşamba ilçesi Ustacalı ve Kızılot mahalleleri ile Terme'nin Kumcağız Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Kütüphane otobüsü ile çocuklar kitapla buluşturularak vakitlerini değerlendirmeleri ve gelişimlerine katkı verilmesi sağlanıyor.

Ayrıca akıl ve zeka oyunları oynama, boyama, çizgi film izleme gibi etkinliklerin yanı sıra otobüsün yanında oluşturulan alanda halat çekme, çuval yarışı, seksek gibi oyunlar oynanarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, AA muhabirine, Gezici Kütüphane ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Çocukların sportif ve sosyal yeteneklerini geliştirmek, kütüphaneye farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler sunduklarını belirten Malat, "Bundan sonra da mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alanlarda kütüphane otobüsümüzle hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Şube Müdürü Rıfat Yıldız da mevsimlik işçilerin bölgede bulunduğu dönemde boşta kalan çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını, bu sayede çocukların eğitim ve sosyal anlamda eksiklerini bir nebze gidermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gezici Kütüphane'den yararlanan çocuklardan Yaren Karka ise oyunlar oynayıp kütüphane aracına girince kendisini mutlu hissettiğini, resim yaparken yeteneğinin geliştiğini, kitap okurken de okumasının hızlandığını fark ettiğini anlattı.

Rosidar Utaş da kitap okuyup resim yaptığını kaydetti.

Helin Yol, boyadığı resimlerin kendisini resim öğretmeni olma hayaline yönelttiğini dile getirerek, "Resimler çok güzeldi, inşallah resim öğretmeni olurum. Burayı çok sevdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor - Son Dakika

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