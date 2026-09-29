Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Aydın göreve başladı, Vali Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Aydın göreve başladı, Vali Tavlı'yı ziyaret etti

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Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Aydın göreve başladı, Vali Tavlı\'yı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Aydın görevine başladı. Aydın, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti; ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında polis tören mangası tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Faruk Aydın, görevine başladı.

Kente gelen Aydın, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına geçen Aydın, polis tören mangası tarafından karşılandı.

Emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerini selamlayan Aydın, daha sonra makamına geçti.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevi yapan Aydın, son olarak Tokat Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.

Kaynak: AA
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