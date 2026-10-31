Samsun Havza\'da tırla çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Samsun Havza'da tırla çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Havza ilçesinde Ankara-Samsun kara yolu Otogar mevkisinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gökhan Sarıla idaresindeki 34 PSB 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Ankara-Samsun kara yolu Otogar mevkisinde Emrullah Çalış yönetimindeki 34 TG 3629 plakalı tırla çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Eda Sarıal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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