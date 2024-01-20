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Samsun Havza OSB'ye 50 Milyon Liralık Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
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Samsun Havza OSB'ye 50 Milyon Liralık Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı

Samsun'da bulunan Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilecek olan 50 milyon liralık yatırım için talep edilen yer tahsisi onaylandı. İlk etapta 100 kişi istihdam edilecek olan firma, ofis mobilyaları ve konteyner üretimi yapacak. Yatırımın bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Samsun Havza OSB\'ye 50 Milyon Liralık Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı
20.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:35
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Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 50 milyon liralık yatırım için talep edilen yer tahsisi onaylandı.

Havza OSB'de ilk etapta 100 kişi istihdam edilecek, ofis mobilyaları ve konteyner üretimi yapacak firmanın yer tahsis talebinin görüşülmesi için Samsun Valiliğinde Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından yer tahsis talebinin onaylanmasına karar verildi.

Tavlı, yatırımın bölgeye ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat da yapılacak yatırımın istihdama katkı vereceğine işaret ederek, "Havza OSB, yatırımcıları kendisine çekmeye devam ediyor. OSB'nin istihdam ve ekonomiye verdiği katkıyı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Havza OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'nin konumu ve sağladığı imkanlarla hızlı şekilde yatırımcıların dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Yatırımlar hayata geçtikçe Havza gelişmeye devam ediyor. Havza OSB'de üretimin başlaması ile ilçe nüfusunda artış başladı. Havza OSB, büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Bölgemize yapılacak yatırım hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yatırımı yapacak firmanın sahibi Aykut Safi, talep ettikleri 7 bin 406 metrekare arazi üzerine kurulacak 4 bin metrekare kapalı alanda üretim yapılacağını, 50 milyon liraya mal olacak yatırımla 2 yıl içinde üretime geçeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yer tahsisi için sözleşme, taraflarca imzalandı.

Toplantıya, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da katıldı.

Kaynak: AA
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Samsun, Havza, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza OSB'ye 50 Milyon Liralık Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
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