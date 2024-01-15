Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. İnternet üzerinden yapılan ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle 18 kişiyi dolandıran şüphelilerin toplamda 4 milyon 672 bin 167 lira vurgun yaptığı belirlendi. Operasyon kapsamında Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri sonrası 9'u serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
15.01.2024 - 12:12,
Güncelleme: 12:26
SAMSUN merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle birçok ildeki 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da 12 Ocak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki ifadeleri sonrası şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Adana'da yakalanan İ.G. (25) ve M.T. (23), Mersin'de yakalanan N.D. (28) ve T.D. (45) ile Samsun'da yakalanan S.K. (20) bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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