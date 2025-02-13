Samsun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 37 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 37 Gözaltı

Samsun Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 37 Gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, E.G.'nin liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda para, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.

13.02.2025 10:19  Güncelleme: 10:20
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SAMSUN merkezli 5 ilde E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Samsun'un Bafra ilçesi merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 29 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde olan 8 kişi emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda para, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Hukuk, Son Dakika

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