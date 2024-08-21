Samsun'un Ladik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Samsun'un Ladik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor

Samsun\'un Ladik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor

Ladik Belediyesi, metruk binaların yıkım kararı sonrası çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Adnan Topal, vatandaşların güvenliği ve turizm açısından önemli olduğunu belirtti.

21.08.2024 17:18
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Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Ladik Belediyesinin yıkım kararının ardından belediye ekipleri ilçedeki metruk binaları yıkmaya başladı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Müdürlüğünün tespit ettiği metruk binaları yıkmaya başladıklarını söyledi.

Topal, "Uygulama aynı zamanda emniyet güçlerimizin de üzerinde durdukları bir konu. Biz ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini de düşünmek zorundayız. Ladik bir turizm beldesi ve onun gereklerini yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Ladik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

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