Samsun'un Matematik Okulu

Güncel

Samsun'da matematiği sevdiren okul: Öğrenciler matematik öğrenmek için bu okula koşarak gidiyor

SAMSUN - Samsun ilk ve tek matematik temalı okulu olan Matematik Okulu'nda öğrenciler matematiği severek öğreniyor. Okulda yapılan onlarca eğlenceli etkinliklerle öğrencilere matematik sevgisi aşılanıyor.

2023 yılında Samsun Genç İş Adamları Derneği'nin desteğiyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Matematik Seferberliği' projesi çerçevesinde İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde bulunan ve atıl halde olan bir bina yenilenerek Matematik Okulu'na dönüştürüldü. Samsun'un her ilçesinden okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu okula gelerek eğlenceli etkinliklerle matematik öğreniyor. Randevulu sistemle öğrenci alan okulda bugüne kadar 7 bin öğrenci matematik eğitimi aldı.

"Samsun'da bütün öğrencilere dokunuyoruz"

'Matematik öğrenmek hiç bu kadar zevkli olmamıştı' dedirten okulda faaliyetler devam ediyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Matematik Öğretmeni Büşra Ayar Aydın, "Okulumuz Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Matematik Seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmalardan biridir. Okulumuz geçen sene açıldı ve bu senede çalışmalarına kaldığı yerden devam etmektedir. Öğrencilerimiz okulumuza Samsun'un bütün ilçelerinde randevu ile gelmektedir. Biz burada matematiğin eğlenceli bir yanı olduğunu, gerçekten hayattan kopuk olmadığını göstermek istiyoruz. Dönem içinde Samsun'un bütün öğrencilere dokunmanın yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencileri de buraya gelerek çalışmalar yapıyorlar. Bize ulaşamayan köy okullarına ulaşıp oralarda da atölye yapmayı planlamaktayız" dedi.

"Öğrencilerimiz severek, isteyerek bu etkinlikleri yapıyorlar"

Matematik Öğretmeni Betül Çalışkan, "Okulumuzda matematik kazanımlarına ek olarak günlük yaşamdan ve doğadan matematik etkinlikleri yapıyoruz. Doğadaki matematik detaylarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de matematiği doğayla ilişkilendirerek düşünme becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Okulumuz dönem başından itibaren bini aşkın öğrenci ağırladı. Öğrencilerimiz severek, isteyerek bu etkinlikleri yapıyorlar" diye konuştu.