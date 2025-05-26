Samsun Üniversitesi 7. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi 7. Yıl Dönümünü Kutladı

Samsun Üniversitesi 7. Yıl Dönümünü Kutladı
26.05.2025 20:05
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Samsun Üniversitesi, 7. yıl dönümünde ödül töreni düzenleyerek akademik başarılarını kutladı.

Samsun Üniversitesinin 7. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ballıca Kampüsü'ndeki 8 numaralı hangarda bulunan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen törende, üniversite bünyesinde yeni atanan, bir üst ünvana terfi eden ve akademik başarı gösteren öğretim üyelerine ödül ve biniş takdimi yapıldı.

Programda, akademisyenler cübbelerini giyerek gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Törende konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 7. yıl dönümünün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda üniversitenin vizyonunun yeniden değerlendirilmesi anlamına da geldiğini dile getirerek, "Bu tören sadece bir yıl dönümü değil, birlikte inşa ettiğimiz bir vizyonun, bir fikrin, bir akademik kültürün de dönüm noktasıdır." dedi.

Geride bırakılan yedi yılın yalnızca geçen zamandan ibaret olmadığını hatırlatan Aydın, "Üretilen bilginin, gelişen düşüncenin ve büyüyen sorumluluğumuzun da göstergesidir. Yükseköğretimin geleneksel kalıplarının ötesine geçerek yenilikçi, esnek ve özgün bir üniversite kültürü inşa etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aydın, yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin yükseköğretimin temel işlevlerini yeniden tanımladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bilgi, hiç olmadığı kadar hızlı üretiliyor ama aynı zamanda hiç olmadığı kadar sorgusuz tüketiliyor. Üniversitelerin bu süreçte eleştirel bir duruş sergilemesi gerekiyor. Üniversitenin tarihsel rolü bu dönüşümden nasıl etkileniyor? Akademik özgünlüğümüzü ve özerkliğimizi nasıl koruyacağız? Yapay zeka çağında bilgi üretiminin anlamı nedir? Bu sorulara kaçmadan, açık ve cesur biçimde yanıt arıyoruz. Bilginin yalnızca aktarıldığı değil üretildiği, sorgulandığı ve dönüştürüldüğü bir üniversite ortamı inşa etmeliyiz."

Aydın, teknolojiyi araç, insanı ise amaç olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Makine tarafından yazılmış tezler, yapay seslerle anlatılan dersler, otomatik sınav değerlendirmeleri gibi uygulamalar insan etkileşimini, eleştirel düşünceyi ve özgün üretimi tehdit etmektedir. Bu nedenle bu teknolojiyle yüzleşiyor ama ona teslim olmuyoruz. Bu yıl ilk kez lise öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Yaz Okulu başlatacağız. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın önerisiyle hayata geçirilecek proje, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Amacımız, yetenekli gençleri erken yaşta keşfetmek ve yapay zeka alanında onları desteklemek."

Törene, Samsun Vali Vekili Kemal Yıldız, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ilçe kaymakamları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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