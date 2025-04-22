Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika
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Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2025 18:16
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hürriyetimize ve istikbalimize kastedilen hayati bir dönemde "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyen aziz Türk milletine güç ve cesaret vererek bağımsızlığımıza öncülük ettiğini, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını anımsattı.

Her yaştan ferdiyle aziz milletin yeniden dirilişinin timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ilk adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan Milli Mücadele'yi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte zafere ulaştırdığını dile getiren Tavlı, "Bugün, şan ve şerefle dolu 105 yılı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz sonsuza kadar milli iradenin, milli egemenliğimizin, demokrasimizin ve bağımsızlığımızın yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmesinin geleceğe verilen değerin önemli bir tezahürü olduğunu 23 Nisan 1920 ruhunun da gelecek nesillere aktarılacak en büyük emanet olduğuna işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, milletçe dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak gördüğümüz çocuklarımızı el üstünde tutmaya özen gösteriyor, bugünün büyükleri olarak onlara çok daha güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarına da hak ettikleri huzurlu hayatı temin etmek, bütün çocukların yüzlerinin gülmesi ve bu gülüşlerin hiç solmaması için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 105. yılı ile Samsun'umuzun, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum. Bugüne kadar Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyor, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile başta Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahraman gazilerimizi, ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika
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