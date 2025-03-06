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Samsun Valisi Tavlı: "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız"

Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm zorluklara rağmen vatanlarını müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize uzatacağımız yardım eliyle Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız" dedi.

Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Gazze'ye desteklerin Ramazan ayında da devam edeceğini dile getiren Vali Tavlı, STK temsilcilerini bilgilendirdi.

"Milletimiz ve devletimiz, Türk'ün beklenen ve özlenen olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edecektir"

Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle mazlum coğrafyaya yardımların devam edeceğinin altını çizen Samsun Valisi Tavlı, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de korkunç bir soykırım yaşanıyor. Geride kalan yaklaşık bir buçuk yılda Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 61 binden fazla masum katledildi, 112 bin kardeşimiz yaralandı, 2 milyona yakın mazlumun yuvaları, yurtları, aileleri yok edildi. Hatta onlara yardıma koşan insanlar da yine insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürüldü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil olmak üzere uluslararası tüm sözleşmeler ve hukuk kuralları dünyanın gözleri önünde çiğnendi, insanlık değerleri hiçe sayıldı. Daha da acısı maalesef bütün dünya bu imtihanda sınıfta kaldı, suçsuz ve günahsız çocukları koruyamadı. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi olan aziz milletimiz ve devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elini uzatmaya, Türk'ün beklenen ve özlenen olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edecektir. Hiç endişeniz olmasın; bir gün gelecek, bu gözyaşı, bu acı son bulacak. Gurur ve iftiharla ifade ediyoruz ki ülkemiz, adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla tüm bu hususlarda dünya kamuoyuna örnek olmaya devam etmektedir. Hayırsever milletimizden aldığı güçle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyadaki mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatan Kızılay'ımız, AFAD'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da yine sevgi, merhamet ve dayanışma kültürümüzün bir tezahürü olarak aziz milletimizi dünyanın dört bin yanında en güzel şekilde temsil etmektedir" diye konuştu.

"Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız"

"Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığımız tarafından AFAD'ın koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte başlatılan Gazze İçin El Ele yardım kampanyası da geçmişten gelen bu iftihar tablosunun ve medeniyet değerlerimizden aldığımız mirasın bir yansımasıdır" diyen Vali Orhan Tavlı, "Elbette, Gazze'de soykırımın başladığı ilk günden itibaren yaraları sarmak için Kızılay'ımız, AFAD'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız insani yardım faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyordu. Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası'yla da bu seferberlik çok daha güçlü bir şekilde devam edecek, tüm zorluklara rağmen vatanlarını müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize uzatacağımız yardım eliyle Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Gazze'nin imarı ve ihyası, masum çocukların göz yaşlarının dinmesi, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için bu kampanyaya hayırsever hemşehrilerimizin ve sizlerin desteğiyle Samsun olarak hep birlikte bizler de inşallah büyük bir katkı sağlayacağız. Hiç şüphe yok ki, geçmişi mazluma kol kanat germenin en güzel örnekleriyle dolu aziz milletimiz ve Samsunlu hemşehrilerimiz bugün de yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bu kampanyaya ellerinden gelen desteği sağlayacak, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısına Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasının ardından Gazze'ye yapılacak yardımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.