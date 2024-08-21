Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı

Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, Mersin'de yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde dijital materyal ve nakliye notları bulundu.

21.08.2024 14:20
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Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon üzerinden nakliye dolandırıcılığı yöntemiyle Samsun ve Sakarya'da 2 kişinin farklı tarihlerde toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç. (30) ve A.G'nin (38) Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, durumu Mersin Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Yapılan ikamet, araç ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale ve nakliye notlarının yer aldığı ajandaya el konuldu.

Şüpheli A.G'nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun ve Sakarya'da 2 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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