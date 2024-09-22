Samsunspor Taraftarları Narin Güran\'ın Mezarı Başında

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TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un taraftarları, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde Diyarbakır'a gelerek kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor. Samsunspor Taraftarları Aileleri Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 kişi, Diyarbakır'a gelerek Narin'in mezarını ziyaret etti. Burada dua eden Şenkal ve beraberindekiler, ardından hazırladıkları formayı mezarın üzerine bıraktı. Kalabalık daha sonra 'Çocuklar Narin'dir' pankartını açarak cinayete tepki gösterdi.

'YAPANLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Burada taraftarlar adına açıklama yapan Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkan Cüneyt Şenkal, Narin Güran'ın ölümünün tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden yaraladığını belirterek, "Narin kızımızın bu şekilde vefatı bizleri derinden üzmüştür. Biz de Samsunspor taraftarları olarak Rize deplasmanına gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayalım, Narin kızımızı ziyaret edelim, dualarımızı okuyalım, Diyarbakır'dan çıktıktan sonra da Rize'ye, deplasmana gidelim, dedik. Bu şekilde en azından bir sosyal mesaj verelim dedik. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın bu şekilde vefatı, bu şekilde ölümü, bizleri derinden yaraladı. Çünkü hepimiz evli barklı insanlarız, hepimizin çocukları var. Narin kızımızın da bu şekilde ölmesi gerçekten bizleri derinden üzdü. Narin kızımıza Samsunspor'umuzun kadınlara özel çıkarttığı mor formadan yaptırdık. Allah mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatırsın. Bizler, Samsunspor taraftarları olarak tüm Diyarbakır halkının yanındayız. Bu konuda kendi üzüntülerini bizler de derinden hissediyoruz. Adalete bırakıyoruz, adaletten kimse kaçamaz, eminiz ki, bugün olmasa yarın, yarın olmazsa sonraki gün adaletin pençesinden kimse kurtulamaz. Yapanların en ağır şekilde cezalandırılacağından şüphemiz yok. Adalete güveniyoruz" dedi.

Samsunspor taraftarları Narin Güran'ın mezarı başında bir süre bekledikten sonra Çaykur Rizespor deplasmanına gitmek için Diyarbakır'dan ayrıldı.