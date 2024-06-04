San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı - Son Dakika
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San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı

ABD'nin San Francisco kentindeki İsrail konsolosluğuna girerek Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Filistin destekçisi 70 gösterici, gözaltına alındı. Dünya genelinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamını durdurması çağrısıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.

04.06.2024 11:58
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- San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı

SAN FRANCISCO - ABD'nin San Francisco kentindeki İsrail konsolosluğuna girerek Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Filistin destekçisi 70 gösterici, gözaltına alındı.

Dünya genelinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamını durdurması çağrısıyla düzenlenen gösteriler sürüyor. ABD'nin San Francisco kentinde Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı adlı grubun çağrısıyla 100'den fazla gösterici, İsrail konsolosluğunun önünde toplandı. Konsolosluğun kapısına savaş karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar asan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı. Bazıları binaya girerek gösteriyi lobide sürdürdü. Polis, "dağılın" çağrısına uymayan 70 göstericiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı - Son Dakika
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