Sana'da İran ve Filistin'e Destek Gösterisi
Sana'da İran ve Filistin'e Destek Gösterisi

27.03.2026 18:50
Yemen'in Sana kentinde Husiler, İran ve Filistin'e destek için büyük bir gösteri düzenledi.

Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki bölgede binlerce kişinin katılımıyla İsrail saldırılarının sürdüğü İran, Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenlendi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla Sana'nın en büyük meydanlarından Sebin'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

"Filistin, Lübnan ve İran ile kararlıyız.. Tüm seçeneklere hazırız" sloganıyla düzenlenen gösteride Yemen, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşındı."

Göstericiler, "İran'la birlikteyiz ve katkı sunacağız, boyun eğen ve pazarlık yapanlardan değiliz", "İran'a saldırı Siyonist projesine hizmet ediyor" ve "Ey Gazze, ey Filistin, tüm Yemen halkı sizinle" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin ardından Husiler tarafından yayımlanan bildiride, ABD ve İsrail'in bölgeye yönelik politikalarına karşı duruş sergilendiği belirtilerek, "Bu saldırganlığa karşı mücadelenin bir parçasıyız. Elimiz tetikte. Sahadaki gelişmelere göre her türlü seçeneğe hazırız." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında tarafsız olmadığını belirterek, gelişmelere bağlı olarak gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini söylemişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sana'da İran ve Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sana'da İran ve Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
