SANA'nın Dijital Dönüşüm Lansmanı 20 Ağustos'ta

18.08.2025 11:17
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, modernizasyon çalışmalarını tamamlayarak 20 Ağustos'ta lansman yapacak.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından dijital dönüşüm stratejisi ve yayıncılık altyapısının modernizasyonuna yönelen Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 20 Ağustos'ta yeni yüzünün lansmanını yapacak.

SANA, yayıncılık altyapısının modernizasyonu ve dijital dönüşüm stratejisi kapsamında yeniden yapılanıyor.

AA ekibi, yenileme çalışmalarının sürdüğü SANA binasını ve haber merkezini dron desteğiyle görüntüledi.

"Yeni bir dijital departman kurduk"

SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid, AA muhabirine, 20 Ağustos'ta "SANA: Bir Dönüm Noktası" temasıyla lansman düzenleneceğini söyledi.

Modern yayıncılık anlayışına uygun olarak kurumun altyapı ve ekipmanlarını tamamen yenilediklerini belirten Mehamid, "Yeni bir dijital departman kurduk. Ayrıca hem yurt içinde hem de dışında görev yapacak muhabirlik birimleri oluşturduk." dedi.

Lansmanın ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki ofislerin birden fazla dilde yayın yapmaya başlayacağını anlatan Mehamid, "Eski ekipmanları tamamen devre dışı bıraktık, tüm sistemimizi yeniledik. Binamızı da yeni görsel kimliğe uygun şekilde yeniden düzenledik. En iyi personeli göreve getirdik." diye konuştu.

Beş dilde yayın yapmayı planladıklarını belirten Mehamid, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe yayınlara da başlayacaklarını dile getirdi.

Gelecek 5 yıl içinde SANA'nın bölgesel ve küresel ajanslarla rekabet edebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyleyen Mehamid, "Kurulan çeviri masasında sadece çeviri yapılmayacak, her dilde özel haber içerikleri de üretilecek." ifadesini kullandı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından 1965'ten bu yana tutulan ajans arşivlerinin dijital ortama aktarıldığını anlatan Mehamid, "Bu arşivleri güvenlik nedeniyle koruma altına aldık. İlerleyen zamanda bunları Ajansa gelir getiren kalemlerden biri olarak abonelerimize arz etmeyi planlıyoruz." dedi.

SANA'nın yeni yüzünü tanıtacağı lansman, 20 Ağustos'ta başkent Şam'daki Ulusal Görsel Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.

Etkinliğe Suriye hükümetinin kabine üyeleri, çok sayıda büyükelçi ve maslahatgüzarın yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da aralarında bulunduğu yurt içinden ve dışından davetlilerin katılması bekleniyor.???????

Kaynak: AA

07:40
