Sana Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika
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Sana Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Gösterisi

23.07.2025 18:01
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Yemen'de binlerce öğrenci, Gazze'ye destek için protesto düzenledi ve İsrail'in politikalarını kınadı.

Yemen'de başkentteki Sana Üniversitesi'nde, binlerce öğrenci ve akademisyen, İsrail'in Gazze halkına karşı yürüttüğü aç bırakma politikasını protesto etti.

Başkent Sana'daki üniversite yönetimince düzenlenen gösteriye binlerce öğrenci, akademisyenler ve üniversite çalışanları katıldı.

İsrail'in aç bırakma politikasını kınayan dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze'nin yanındayız, Siyonist İsrail'in saldırganlığına karşı dimdik ayaktayız." sloganları attı.

Husilere bağlı sözde hükümetin Başbakan Yardımcısı Muhammed Miftah, eylemde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki halkı açlığa mahkum eden aslında Amerika'dır; bu insanlık dışı kuşatmanın tarih önünde sorumlusu da odur." dedi.

Miftah, Gazze halkına hitaben, "Siz ümmetimizin başını dik tuttunuz. Fedakarlığınız karşısında mahcubiyet duyuyoruz. Size minnettarız ve saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız, gücümüz yettiğince onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de İsrail tarafından açlığa maruz bırakılan halka destek olmak için Araplar ile Müslümanların ve dünyadaki tüm özgür insanların sokaklara çıkması, meydanlara inmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sana Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika

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