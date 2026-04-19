Sanal Medya Polisi Yeleğiyle Yakalandı

İSTANBUL'da sanal medyadan polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli, Avcılar'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sanal medya üzerinden bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O.(48) bugün Avcılar'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA POLİS YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ve polis yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.O.'nün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.