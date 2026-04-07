Sanal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı
Sanal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı

07.04.2026 16:12
Denizli merkezli 10 ilde sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 14 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

DENİZLİ merkezli 10 ilde, sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek' suçunu işleyen kişilerin belirlenmesinin ardından jandarma 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Hakkari, Adana, Kırıkkale, Bitlis, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 18 cep telefonu, 19 SİM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 sahte kimlik, 1 tablet, 1 harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.

Şüphelilerin sanal medya hesaplarından sahte ilanlar verip, 'kapora' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
