Sanal Oyun Yüzünden Trajik Son

17.02.2026 11:21
Trabzon'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, sanal oyun nedeniyle evinde ölü bulundu.

Trabzon'da ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin (13), evindeki odasında ölü bulundu. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü.

ODASINDAN UZUN SÜRE ÇIKMADI

Önceki gün Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı.

Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

KAPIYA ASILI HALDE BULUNDU

Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı.

Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

OYUNDAKİ GÖREVİ YERİNE Mİ GETİRDİ?

Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

