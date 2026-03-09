Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
Sanat Dolu Bir Hafta

09.03.2026 13:13
Dünyada tiyatro, konser ve film festivalleriyle dolu bir hafta bekliyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yayıncılık dünyasının yoğun ilgi gösterdiği The London Book Fair (LBF), Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Olympia London fuar merkezinde yarın başlayacak. Telif anlaşmalarına da ev sahipliği yapan fuar 12 Mart'ta sona erecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da misafirlerini ağırlayan "Japanime Art Gallery", el yapımı animasyon karelerinden sınırlı sayıda üretilen baskılara uzanan geniş koleksiyonuyla anime ve manga tutkunlarına sanatsal bir yolculuk imkanı sunuyor.

Saraybosna Kış Festivali kapsamında, 11 Mart'ta Ivana Petan ve Bojan Brecelj'in sergileri açılacak, Prof. Dr. Nina Petek 12 Mart'ta özel bir sunum gerçekleştirecek, sanat fotoğrafçısı Bojan Brecelj'in sunumu ise 13 Mart'ta IUS Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.

Gösteriler

Dünya genelinde 130 milyondan fazla izleyiciye ulaşan "Les Miserables" müzikali, bugün Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Sondheim Theatre'da, 10 Mart'ta Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzleyicileri Hill Valley'de heyecan dolu bir zaman yolculuğuna çıkaran "Back to the Future-The Musical", 11-15 Mart'ta Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki tarihi Adelphi Theatre'da sahnelenecek.

İngiliz komedisinin en önemli yetenek merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve Mike Myers tarafından kurulan doğaçlama topluluğu "The Comedy Store Players", 12 Mart'ta Birleşik Krallık'taki Drill Hall sahnesinde performans sergileyecek.

Polisiye edebiyatın önemli ismi Agatha Christie'nin dünyaca ünlü eseri ve dünyanın en uzun süredir sahnelenen oyunlarından "The Mousetrap", 9-14 Mart'ta Birleşik Krallık'taki St Martin's Theatre'da izlenebilecek.

Beş Avrupa ülkesinden uluslararası sirk festivali ödüllü sanatçıları bir araya getiren "Ascending to the Sky" adlı sirk gösterisi, 14-15 Mart'ta Azerbaycan'daki Bakü Devlet Sirki'nde izleyiciyle buluşacak.

Konserler

Ünlü keman virtüözü Andre Rieu, Almanya turnesi kapsamında 11 Mart'ta Stuttgart, 12 Mart'ta Nürnberg, 13 Mart'ta Münih ve 14 Mart'ta Mannheim'da sahneye çıkacak.

Modern caz ve pop tınılarını klasik etkilerle birleştiren İzlandalı sanatçı Laufey, dünya turnesi kapsamında 14 Mart'ta İzlanda'nın Kopavogur şehrinde konser verecek.

Dünyaca ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer, Avrupa turnesi kapsamında 12 Mart'ta Almanya'nın Hannover şehrindeki ZAG Arena'da, 15 Mart'ta ise Polonya'nın Krakow şehrindeki Tauron Arena'da sahne alacak.

Çek Filarmoni Orkestrası üyelerinin de aralarında bulunduğu profesyonel müzisyenlerin, dünyaca ünlü klasik eserleri seslendireceği oda müziği konseri, 11 Mart'ta Çekya'nın başkenti Prag Kalesi'ndeki Lobkowicz Sarayı'nın tarihi Barok salonunda gerçekleştirilecek.

Jaroslav Jezek Konservatuvarı piyano bölümü öğrencilerinin ve topluluklarının modern cazdan füzona, poptan ana akım tınılara uzanan geniş yelpazedeki performansları, 11 Mart'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki Jazz Dock sahnesinde sergilenecek.

Gustav Mahler'in world prömiyerini Prag'da yapan "Symphony No. 7" eseri, Çek Ulusal Senfoni Orkestrası tarafından 11 Mart'ta Çekya'daki Smetana Hall'da seslendirilecek.

Caz, klasik ve etnik unsurları sentezleyen piyanist ve besteci Etibar Asadlı, 14 Mart'ta Azerbaycan'daki International Mugham Center'da konser verecek.

Candlelight konser serisi, 15 Mart'ta düzenlenecek "Mozart Evening" programıyla Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi'nde gerçekleşecek.

Azerbaycan Halk Sanatçısı Jabir Imanov'un 50. yaşı onuruna düzenlenecek özel kutlama, 15 Mart'ta Azerbaycan'daki Haydar Aliyev Sarayı'nda sanatseverleri ağırlayacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Maika Monroe ve Bradley Whitford'un başrollerini paylaştığı, geçmişle hesaplaşan genç bir kadının hikayesini konu alan romantik drama "Reminders of Him" 13 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Korku ve bilimkurgu tutkunlarını ekran başına davet eden "Undertone", Nina Kiri ve Adam DiMarco'nun da yer aldığı kadrosuyla gerilim dozu yüksek bir atmosfer sunarken, Mason Gooding ve James Van Der Beek'in yer aldığı "The Gates", haftanın iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Biyografi meraklıları için İrlandalı futbol efsanesi Roy Keane ile teknik direktör Mick McCarthy arasındaki tarihi krizi konu alan "Saipan" beyaz perdeye taşınırken, aksiyon ve bilimkurgu severler için Dylan Wang ve Victoria Song'un başrollerini paylaştığı Çin yapımı "Per Aspera Ad Astra" galaksiler arası bir macera vadediyor.

Haftanın korku ve komedi türündeki alternatifi ise türün deneyimli isimleri Lin Shaye ve Bill Moseley'yi bir araya getiren "Scared to Death" olacak.

Kaynak: AA

