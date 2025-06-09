Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler

09.06.2025 11:09
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Bu hafta dünya genelinde birçok sanat ve eğlence etkinliği düzenlenecek.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah şehrinde iki yılda bir düzenlenen çağdaş sanat sergisi "Sharjah Bienali" 15 Haziran'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

"Uluslararası Nadir Kitap ve Grafik Sanatları Fuarı" Fransa'nın başkenti Paris'te 13-15 Haziran'da düzenlenecek.

Film festivalleri

Fas'ın Agadir şehrinde düzenlenen "Uluslararası Agadir Belgesel Film Festivali" 13-18 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Amerikan ve uluslararası anlatı, belgesel ve kısa filmlerin izleyiciye sunulduğu "Provincetown Uluslararası Film Festivali" Amerika Birleşik Devletleri'nin Provincetown kentinde 11-15 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Norveç'te genç film yapımcılarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Norveç Kısa Film Festivali", Grimstad kentinde 11-15 Haziran'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Nashen Moodley'in direktörlüğünü üstlendiği, "Sydney Film Festivali" 4-15 Haziran'da Avusturalya'nın Sidney şehrinde sanatseverleri konuk edecek.

Jane Rosenthal, Robert de Niro ve Craig Hatkoff tarafından 2002'de başlatılan "Tribeca Festivali" 4 Haziran'da ABD'nin New York City kentinde başlayacak. Özel bir seçkinin gösterileceği festivalde, söyleşilerin yanı sıra müzik, oyun ve sanat etkinliklerine de yer verilecek. Festival 15 Haziran'da sona erecek.

Animasyon filmlerinin izleyiciye sunulduğu ve yarıştığı "Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali" Fransa'nın Annecy kasabasında 8-14 Haziran'da sinemaseverleri ağırlayacak. Festival, önceki edisyonların aksine bu yıl tek bir uzun metrajlı film yerine beş kısa filmin dünya prömiyeriyle başlayacak.

Konserler

Arnavut şarkıcı Dua Lipa, 11 ve 13 Haziran'da Belçika'nın Antwerp şehrinde; Ed Sheeran, 14 Haziran'da İtalya'nın Roma kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü müzisyen Beyonce, 16 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da sahne alacak.

Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, haziran ayında 3 konser verecek. Rieu 11 Haziran'da Danimarka'nın Herning, 12 Haziran'da Kopenhag ve 14 Haziran'da İsveç'in Stokholm şehrinde sahneye çıkacak.

ABD'li rapçi Chris Brown 11 Haziran'da Almanya'nın Hamburg, 13 Haziran'da Frankfurt şehirlerinde, 50 Cent ise 14 ve 15 Haziran'da İngiltere'nin Manchester kentinde sahne alacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 13 Haziran'da 6 film vizyona girecek.

Dean DeBlois'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Marc Platt'ın üstlendiği animasyon filmi "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", Celine Song tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın yer aldığı "Materialists" izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson ve Brandon Lessard'ın olduğu, Richard Gray'ın yönettiği "The Unholy Trinity", Amerikan Western sineması sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Guy Nattiv ve Zar Amir Ebrahimi'nin yönettiği, senaryosunu Nattiv ve Elham Erfani'nin kaleme aldığı "Tatami" filmi beğeniye sunulacak.

ABD'de ayrıca yarın "Crawlers", 13 Haziran'da ise "Prime Minister" ve "Plight" filmleri vizyonda olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler - Son Dakika

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