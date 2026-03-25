Sanat ve Tarih Sertifika Programı Mezunları

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve EPOS 7 Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Sanat ve Tarih Sertifika Programı' ikinci dönem mezunlarını verdi. Arzu Sabancı'nın da aralarında bulunduğu iş dünyasının 49 önde gelen ismi, 5 ay süren disiplinler arası eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Tarihi değerlerin korunması ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren EPOS 7 Derneği ile Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki BAU PRO iş birliğinde düzenlenen 'Sanat ve Tarih Sertifika Programı'nın ikinci dönemi dün (24 Mart) tamamlandı. Beş ay süren eğitim programı; Osmanlı ve İstanbul tarihi, müzikoloji, tekstil tasarım tarihi, müzecilik, koleksiyon yönetimi, Orta Asya Türk tarihi, yeme-içme kültürü ve sanatta dijitalleşme gibi disiplinler arası konu başlıklarını kapsadı.

Bahçeşehir Üniversitesi BAU Club Lounge'da gerçekleştirilen törende, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Aralarında EPOS 7 Tarih Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı'nın da bulunduğu, iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 49 katılımcı, programı başarıyla tamamlayarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

'BİR FARKINDALIK YARATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Sertifikasını alan EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı, törende yaptığı konuşmada tarih ve sanatın farklı dönemlerini disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alma fırsatı bulduklarını vurguladı. Sabancı, "Keyifli ve öğretici geçen bu programın sonunda sertifikalarımızı almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Eğitim, aslında birlikte öğrenme sürecidir; biz de bu yolculuğun bir parçası olduğumuz ve bu farkındalığı yarattığımız için mutluyuz" diye konuştu.

BAU PRO Tarih ve Sanat Sertifika Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Alarslan Uludaş, temel hedeflerinin sanata ve tarihe güncel bir farkındalıkla yaklaşmak olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program, tarihe ve sanata farklı bir yaklaşımla bakmayı hedefleyen, bu konuları güncel hayatlarında değerlendirerek kültürlerarası bir farkındalık da kazanmak için herkese açık olarak hazırlanmıştır. Program sürecinde katılımcıların ilgileri, merakları, mesleki deneyimleri EPOS 7 Derneği'nin çalışmaları da konuların geliştirilmesine eğitmenlerimizin sunduğu bakış açısını güçlendirip pekişmesine de olanak sağlamıştır. Karşılıklı destekleyici bir etkileşim içinde programın amacına ulaştığını ve bağlantısal yaklaşımıyla güçlendiğini söyleyebilirim"