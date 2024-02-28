Sanatçılar İsrail\'in Gazze\'deki zulmünü protesto etmek için Venedik Bienali\'nden çıkarılmasını istiyor

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ROMA, 28 Şubat (Xinhua) -- 12.000'den fazla sanatçı, küratör, yazar ve kültürel şahsiyet, İsrail'in Gazze'de devam eden "zulmünü" protesto etmek için ülkenin bu sene Venedik Sanat Bienali'nden çıkarılması çağrısı yapan açık mektuba imza attı.

20 Nisan-24 Kasım tarihlerinde Venedik'te düzenlenecek 60. Sanat Bienali'nde İsrail'in ulusal bir pavyona sponsor olması bekleniyor.

Kampanya, yeni kurulan aktivist grup Soykırım Değil Sanat İttifakı tarafından organize edildi. İmza kampanyasına destek verenler, İsrail pavyonunun açılmasına izin verilmesinin, "Gazze'de devam eden zulümleri gerçekleştiren bir devleti temsil eden sanata platform sağlanması" anlamına geleceğini vurguluyor.

Grup, Salı gecesi itibarıyla açık mektuba 12.000'i aşkın imza toplarken, sayı artmaya devam ediyor. Mektubu imzalayanların çoğunluğu ise bienalin mevcut ya da geçmiş katılımcılarından oluşuyor.

Venedik Bienali, İtalya'nın Venedik kentinde 1895 yılından bu yana her yıl düzenlenen uluslararası bir kültür sergisi.