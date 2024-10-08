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İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan "İstanbul'un Sanatkar Din Görevlileri" sergisi açıldı.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, müftü yardımcıları Huriye Akbıyık, Ayşe Coşkun ve Zekeriya Bülbül ile ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Arpaguş, açılıştaki konuşmasında sergiye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Sanat birçok şeyi kolaylaştıran özelliğe sahiptir. Bir ibare bir harf muhatabımıza çok şey anlatabilir. Cevamiu'l kelim Peygamberin varisleri olarak yaptığımız iş, az şeyle çok büyük anlamlar sunabilmektir." dedi.

Açılışta sanatkar din görevlilerine katılım belgesi takdim edildi ve kurdele kesildi.

Müftü Arpaguş ve beraberindekiler sergideki eserleri gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

İstanbul genelinde görev yapan ve hat, ebru, tezhip, naht ile resim çalışmaları bulunan 30 sanatçı din görevlisinin eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.