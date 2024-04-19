Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye\'de incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.
İnan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyetle Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden 80 iş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.
Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
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Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş yanan arabasına müdahale ederken kalp krizi geçirdi. İlçeye bağlı Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Osman Çubuk idaresindeki otomobil rampaya doğru seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Çubuk (76) ve eşi yanan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı. Osman Çubuk arabasının motor kısmında çıkan yangına kendi çabaları ile müdahale etmeye çalıştığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yanan otomobil ihbar üzerine belirtilen yere gelen Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fenalaşarak yere yığılan Osman Çubuk için çağrılan 112 acil servis ekipleri, Çubuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çubuk'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Tevfik Acar'ın (47) kullandığı I 21 ES yabancı plakalı hurda yüklü tırın motor kısmından Ulubel mevkisinde duman çıkmaya başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Kırıkdağ ve Aşağı Derecik köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Karadağ, vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili şube müdürlerine talimat verdi.
Niğde'nin Yeşilburç köyünde geleneksel Helva Kavurma Festivali düzenlendi. Festivalde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kavrulan helvalar katılımcılara dağıtıldı. Vali Cahit Çelik, festivalde yaptığı konuşmada köyün turizm potansiyelini geliştirmek için adımlar atacaklarını belirtti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise köyün Niğde için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, bu değerleri yaşatmanın önemine dikkat çekti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
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