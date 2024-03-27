Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çankırı\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Çankırı Karatekin Üniversitesindeki "Gençlik Buluşması"nın ardından, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Vali Taşolar'dan kent hakkında bilgi alan Kacır, daha sonra kentteki bir otelde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı.
Toplantının ardından Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik fabrikasını ziyaret eden Bakan Kacır, burada işçilerle iftar yaptı.
Daha sonra Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikasına ziyarette bulunan Kacır, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ilgaz ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri ve projeleriyle buluştuklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi son 22 yılda üretim üssüne dönüştürdüğünü vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgeleri kurdu. 22 yıl önce Türkiye'nin OSB'lerinde 415 bin kişi çalışırken şimdi Türkiye'nin OSB'lerinde 2 milyon 600 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece Çankırı'da bir OSB'de tek tük fabrika ya var ya yokken şimdi Çankırı'nın 5 organize sanayi bölgesinde 12 binden fazla kardeşimiz alın teri döküyor, istihdam ediliyor. Türkiye pek çok alanda dünyanın önemli üreticilerinden biri haline geldi." diye konuştu.
Beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, demir-çelik ve çimento üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da bir numara olduğuna dikkati çeken Kacır, "Savunma sanayisinde neleri başardığımızı dost düşman herkes gördü. Bugün Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Türkiye'nin öz evlatları, bu milletin evlatları, BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KIZILELMA'yla, KAAN'la gökyüzüne imza atıyor, inşallah daha büyük işler de yapacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından esnafla bir araya gelen Bakan Kacır, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı.
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