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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bakan Kacır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerde oyladı. Gazze'deki saldırıları ve deprem sonrası umudu yansıtan fotoğraflara dikkat çeken Kacır, AA'nın insanlığın gözü kulağı olduğunu ve yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı
24.01.2024 - 16:06,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Kacır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" isimli fotoğrafına oy veren Kacır, "Duyguyu çok iyi yakalamış. İnşallah yavrucak iyileşmiştir. Güçlü bakıyor, teslim olmayacak gibi bakıyor." dedi.

Kacır, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafını oylayarak, devlet görevlileri, jandarmalar ve öğretmenlerin çocuklarla kaynaşmasının ve bütün zorlu koşullara rağmen çocukların neşe içinde olabilmesinin önemine işaret etti.

"Haber" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafından yana kullanan Kacır, İstanbul TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile SOLOTÜRK'ün birlikte ilk kez kol uçuşu yaptığını hatırlattı.

Kacır, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzdağı havuzu" fotoğrafını oylayarak, "İklim değişikliği kutupları da etkiliyor. Bizim araştırmalarımız bu açıdan da önemli." diye konuştu.

Bakan Kacır, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu Ajansı, 2023 yılında tüm insanlığın gözü kulağı oldu"

AA'nın tüm çalışanlarını tebrik eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansı, 2023 yılında tüm insanlığın gözü kulağı oldu. Geçen yıl iki önemli olay oldu. Geçen yılın başında yaşadığımız deprem felaketinde acıyı, zorlukları ama aynı zamanda umudu ve dayanışmayı resmeden fotoğraflar ve anlatan haberler hep AA'dan dünyaya yayıldı. Ayrıca 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'de hiçbir hukuk tanımayan saldırıları da AA tarafından dünyaya duyuruldu ve resmedildi. İsrail, Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan sivillerin korunmasına ilişkin kuralları çiğneyerek Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, hastane, kilise, cami demeden insanlığı yok etmeye yönelik çok ağır bir saldırı yürütüyor. İsrail'in işlediği savaş suçları, AA'nın oluşturduğu kayıtlar gerek fotoğraflarla gerek diğer habercilik çalışmalarıyla inşa ettiği kanıtlar sayesinde, ümit ediyorum ki varsa eğer dünyada hala geçerli bir hukuk, mutlaka cezalandırılacak. Bu açıdan AA'nın yürüttüğü çalışmaları çok değerli görüyorum. Bu çalışmaları 'Kanıt' başlığıyla bir bütüne de dönüştürdü. Bu vesileyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden AA çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki Anadolu Ajansı var. Böylelikle insanlık, hakikate daha doğrudan erişme imkanı buluyor."

Kaynak: AA
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Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı, İsrail, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika


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