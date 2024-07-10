Sancaktepe Belediyesi 20 Proje İçin Toplu Temel Atma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi 20 Proje İçin Toplu Temel Atma Töreni Düzenledi

Sancaktepe Belediyesi, eğitim, sağlık, spor, yeşil alan ve sosyal-kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla geliştirdiği 20 proje için toplu temel atma töreni düzenledi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları katıldı. Törenin açılışında Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünü anmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu. İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesine eşit destek ve işbirliği sunduklarını belirterek, projelerin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağını ve güzelleştireceğini ifade etti.

10.07.2024 17:49
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Sancaktepe Belediyesince eğitim, sağlık, spor, yeşil alan ve sosyal-kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla geliştirilen 20 proje için toplu temel atma töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı CHP Parti Meclisi üyeleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünü anmak için Saraybosna'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, belediye başkanı olmanın yüce bir görev ve sorumluluk sahibi olmak anlamına geldiğini kaydetti.

İstanbul'un 39 ilçesine eşit destek ve işbirliği ortamı sunduklarını söyleyen İmamoğlu, "Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden... Hiç umursamam. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim." ifadelerini kullandı.

Temeli atılan projelerin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağını ve güzelleştireceğini belirten İmamoğlu, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de toplu temel atma töreni kapsamında hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Bugün itibarıyla 20 projenin çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yeğin, Yuvamız Sancaktepe kreşleri, mahalle evi, aile sağlığı merkezleri, muhtarlık binası, park, kütüphane ve fitness salonu projeleri bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak, 20 projenin temel atma işlemi başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi 20 Proje İçin Toplu Temel Atma Töreni Düzenledi - Son Dakika

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