Sancaktepe Belediyesi Kar Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi Kar Hazırlıklarını Tamamladı

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. 85 araç ve 294 personel 7/24 hizmet verecek, sokak hayvanları için de besleme ve bakım hizmetleri sürdürülecek.

19.02.2025 15:42  Güncelleme: 17:20
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, yolların açık tutulmasını ve ulaşımın kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla 7/24 sahada olacak.

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan 85 araç ve 294 personel, 7/24 esasına göre hizmet verecek.

Sokak canları unutulmadı

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarında da sokak hayvanlarının yanında olacak. Besleme, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecek. Kar yağışında belediyenin sağlık hizmetleri de kesintisiz bir şekilde sürdürülecek ve gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak. Belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı da yine belediye ekiplerince yapılacak.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, olası acil durumlarda (0216) 311 11 11 numaralı telefondan belediye ekiplerine taleplerini iletebilecek.

Kaynak: ANKA

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