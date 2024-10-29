Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Aleyna Tilki ile Zirveye Taşındı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Aleyna Tilki ile Zirveye Taşındı

Sancaktepe\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Aleyna Tilki ile Zirveye Taşındı

Sancaktepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Aleyna Tilki'yi sahneye çıkardı. Fener alayı yürüyüşü ve dans gösterileri ile başlayan etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı ruhu yoğun katılımla kutlandı.

29.10.2024 23:17  Güncelleme: 23:19
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Aleyna Tilki konser verdi. Halkın büyük katılımıyla Cumhuriyet Bayramı ruhu Sancaktepe'de güçlü şekilde yaşatıldı.

Etkinlikler Demokrasi Caddesi'nden başlayıp Meydan Park'ta sona eren fener alayı ile başladı. Yediden yetmişe Sancaktepe halkının yoğun ilgi gösterdiği fener alayı yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerin adresi olan Meydan Park'ta, Art İst Modern Dans Grubu sahne alarak özel bir gösteri sundu. Gecenin finalinde sanatçı Aleyna Tilki sahne aldı. Aleyna Tilki'nin enerjik şarkıları ve performansıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydan parkta adeta zirveye taşındı.

"Cumhuriyet, çağdaş bir toplum olma yolunda attığımız en büyük adımdır"

Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılının kutlandığı gecede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin şunları söyledi:

"29 Ekim, bizler için sadece bir tarih değil, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, bağımsız bir millet olarak varoluşumuzu taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin bu anlamlı yıl dönümünde, geçmişin kahramanlarını anarken, geleceğe olan inancımızı ve heyecanımızı da tazeliyoruz. Cumhuriyet, çağdaş bir toplum olma yolunda attığımız en büyük adımdır. Gençlerimize, özgür düşüncenin ve bilimin ışığında kendi yarınlarını inşa etme fırsatını sunan bu değerli mirası daha ileriye taşıma sorumluluğuna hep birlikte sahibiz. Bu güzel gecede, gençlerimizin sevgisini kazanan değerli sanatçımız Aleyna Tilki ve her birinize bu coşkuya katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin nice yıllar daha aydınlık yarınlara ulaşması dileğiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Aleyna Tilki ile Zirveye Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Aleyna Tilki ile Zirveye Taşındı - Son Dakika
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