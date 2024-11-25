Sancaktepe'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Sancaktepe\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Sancaktepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imza töreni düzenledi. Başkan Alper Yeğin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti.

25.11.2024 16:54  Güncelleme: 17:01
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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"  (CEMR) imza töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Yeğin, törenin ardından yaptığı konuşmada; "Sancaktepe'yi birçok alanda dünyanın gelişmiş yerel yönetim sözleşmeleriyle entegre şekilde yöneteceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Programda ilk olarak "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR)" imza töreni yapıldı. İmzaların atılmasının ardından  Ayşe Kaşıkırık moderatörlüğü'nde "Şiddetsiz Bir Hayat Dayanışma ile Mümkün" konulu panel düzenlendi. Panele Medya İletişim Uzmanı Derya Kap, Klinik Psikolog Deniz Karakaya, Mor Çatı Gönüllüsü Ceren Karaca ve Kadın İnsan Hakları Derneği Koordinatörü Ezel Buse Sönmezocak konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, kadın hakları, kadının sosyal ve siyasal hayattaki rolü, kadına yönelik şiddet gibi konularda konuşmalar gerçekleştirdi.

Programın ardından açıklamada bulunan Başkan Alper Yeğin, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak Mayıs ayında Belediye Meclisimizde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği ile ilgili meclis kararımızı almıştık. Bugün de protokolümüzü imzaladık. Yan yana durmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurgulamak üzere bu haftayı çeşitli etkinliklerle geçireceğiz. Bugün ilk olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında önemli bir adım atıyoruz. Sancaktepe'yi birçok alanda dünyanın gelişmiş yerel yönetim sözleşmeleriyle entegre şekilde yöneteceğiz. Bunu da zamanla hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla 2006 yılında, hem siyasi bir belge hem de pratik bir araç niteliğinde olan, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı geliştirdi. Söz konusu Şart, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde vatandaşların katılımını desteklemekte. Farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini ve belediyenin buna göre hizmetlerini şekillendirmesi gerektiğine vurgu yaparak bunu insan hakları temelinde değerlendiren bu şart üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde imzacı tarafların çalışmalarında benimseyeceği temel ilkeler yer alıyor. İkinci bölümde imzacı taraflardan Şart'ın hükümlerinin uygulanması amacıyla gerçekleştirmesi beklenen adımlar bulunuyor. Üçüncü bölüm, yerelde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda somut taahhütleri içeriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği - Son Dakika

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