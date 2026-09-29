Sancaktepe'de kokoreç ustası silahlı saldırıda öldü, 8 şüpheli gözaltına alındı

Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can'ın, motosikletten ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de, Sarıgazi Mahallesi'ndeki kokoreç tezgahında çalışan usta Bektaş Can'ın (47), motosikletle gelen 2 zanlı tarafından silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin çalışma yaptı.

Olayın ardından yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin güzergahını belirledi. Zanlıların kaçarken kullandığı plakasız motosiklet Çekmeköy Ömerli mevkisinde terk edilmiş olarak bulundu.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, biri 18 yaşından küçük 8 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırının, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.