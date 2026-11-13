Sancaktepe'de otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 4 kişi yaralandı

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Sancaktepe\'de otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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Sancaktepe\'de otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de bir otomobilin karşı şeritteki hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'de çift yönlü yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansırken, yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 FZ 5094 plakalı otomobil, çift yönlü yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 34 BNT 168 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yoldan geçen başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşı şeridine geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.

Kaynak: DHA
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