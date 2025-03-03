Sancaktepe'de Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
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Sancaktepe'de Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofraları Kuruluyor

Sancaktepe Belediyesi, ramazan ayı boyunca Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgelerinde geleneksel etkinlikler düzenleyerek, iftar sofraları kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacak.

03.03.2025 14:26
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinlikler kapsamında geleneksel Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunlar, yüz boyama gibi etkinlikler Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgelerinde vatandaşlarla buluşacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor. Sarıgazi Metro İstasyonu yanı, Yenidoğan, Samandıra Meydan Park'ta kurulan iftar çadırlarından dört çeşit yemek ve iftariyeliklerden oluşan menü, iftar sofralarında vatandaşlara ikram ediliyor.

Çeşitli eğlenceler organize edildi

Sancaktepe Belediyesi ayrıca Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl çeşitli eğlenceler organize etti. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında geleneksel Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunlar, yüz boyama gibi etkinlikler Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesinde yapılacak ve katılımcılara şerbet, macun ve patlamış mısır ikramında bulunulacak.

Belediye ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da ramazan ayı boyunca devam edecek.

"Ramazan berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır"

Tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin "Ramazan berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazan'ın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar soframıza ve Ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika

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