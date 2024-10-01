Sancaktepe\'de Soğuk Hava Deposunda Yangın

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(İSTANBUL) - İstanbul Sancaktepe'de, soğuk hava deposu olarak kullanılan 10 bin metrekarelik iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yagnında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sancaktepe Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde soğuk hava deposu olarak kullanılan 10 bin metrekarelik iş yerinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan deponun yanındaki fabrika tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Söndürme çalışmalarında 58 araç ve 155 personelin yer aldığı yangın, itfaiye ekiplerince bir süre sonra kontrol altına alındı.