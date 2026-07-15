İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHE 681 plakalı otomobil karşı yönden gelen 34 GG 1797 plakalı otomobil ile bir taksiye çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 41 AHE 681 plakalı otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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