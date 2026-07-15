Sancaktepe'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

15.07.2026 03:57
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İstanbul Sancaktepe'de 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, trafik durdu.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHE 681 plakalı otomobil karşı yönden gelen 34 GG 1797 plakalı otomobil ile bir taksiye çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 41 AHE 681 plakalı otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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