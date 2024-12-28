Sancaktepe'de üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.
Kızılay Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yeni araçlarla yüklü 06 EHL 486 plakalı taşıyıcı, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri taşıyıcıdan düşerken, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de Üst Geçide Çarpan Taşıyıcı Kazası - Son Dakika
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