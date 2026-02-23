Sancaktepe Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe Kitap Fuarı Açıldı

Sancaktepe Kitap Fuarı Açıldı
23.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği'nin 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında Sancaktepe Kitap Fuarı açıldı.

İstanbul Valiliğince yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Sancaktepe Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Sancaktepe Ravza Caddesi'nde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 3 milyona yakın öğrenci olduğunu belirtti.

Gül, bu mütevazı etkinliklerde yapmak istedikleri şeyin, ilçe özelinde çocuklara, okuyuculara kitabı götürmek, yazarlar ile öğrencileri, okuyucularla, yazarları buluşturmak olduğunu söyledi.

Daha küçük ve mütevazı ama daha yaygın etkinlik yapmak istediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bunu 39 ilçemizin 39'unda yapacağız. Her yaptığımız etkinlikte eksiğiyle, gediğiyle bir ders çıkararak bir sonrakinde daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan bir talimatı vardı. Özeti şu, 'Kendi çocuklarımız için istediğimiz her şeyi İstanbul'daki bütün çocuklar için isteyelim.' Bundan dolayı çocuklarımızın kitap okumasını, spor yapmasını, yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunup doğruyla yanlışı seçebilmeleri, 'hayır' diyebilmeleri bizim için çok önemli. Bunu öğretmenlerimizle, idarecilerimizle, velilerimizle birlikte yapmaya gayret ediyoruz."

Vali Gül, okullarda kitap okuma alışkanlığını artırmak için yapılan çalışmalara değinerek, "Okullarımızda toplam 6,5 milyon kitabımız vardı. Hedefimiz bunu 2 sene içinde yüzde 100 artırarak 13 milyona çıkarmaktı. Hamdolsun, ilave 6,5 milyon kitap alma hedefimizi aşarak 7 milyonun üzerinde kitap temin ettik. Yeni hedefimiz bunu 10 milyona çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki bizim medeniyetimiz kitabı kutsal sayan, ilk emri 'oku' olan ve kitabı en iyi dost bilen bir medeniyet. Yine bizim yazma kültürümüz var. Yazmanın emredildiği bir medeniyetimiz ve inancımız var. Okuyacağız, yazacağız." ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye, bu millete faydalı bireyler olmaya gayret edeceklerini belirten Gül, "Ailemizi, şehrimizi, ülkemizi güçlendireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle çocukları soran, sorgulayan, analiz eden, hayal eden, merak eden, bu meraklarının peşinde yeni bilgiler üretecek bir nesil olarak hayal ettiklerini söyledi.

Yentür, "Bütün derdimiz çocuklarımızı bilgiden yeni bir bilgi üretecek ve okumayla analiz yapabilecek duygu dünyasında keşif yolculuğuna çıkaracak bir ortam oluşturmak." dedi.

Çocukların çok yoğun bir dijital saldırı altında olduğunu belirten Yentür, "16 Mart'ta bir haftalık bir ara tatilimiz olacak. Bu vesileyle çocuklarımız bu bir haftalık tatili değerlendirecek. Kendilerinin ilgileri de doğrultusunda burada öğretmenlerimiz binlerce kitapla buluşturacaklar." diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'de 70 binden fazla çeşit kitap basılıyor"

Programda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da kitaplarla ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Osmanlı'dan bugüne kütüphane ve kitapların tarihine değinen Afyoncu, İstanbul Valisi Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün uzun süreden beri okul kütüphanelerinin zenginleşmesi için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Prof. Dr. Afyoncu, kitap olan bir evde doğduğunu dile getirerek, "Şimdi bu sizin için bir şey ifade etmeyebilir ama 1960'lı yıllarda evinde kütüphanesi olan insan sayısı son derece azdı. Benim şansım rahmetli babam öğretmendi ve çok okumayı seven birisiydi. Bizim evimizde yüzlerce kitap vardı." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kitabın 1960'lı ve 1970'li yıllarda bulunmayan bir nesne olduğunu ifade eden Afyoncu, "1980'li yıllarda ben üniversiteye geldiğimde Türkiye'de 3 bin 500 kitap basılıyordu. Şu anda Türkiye'de 70 binden fazla çeşit kitap basılıyor. Bu son derece büyük bir rakam. Yani bu aslında Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü gösteren bir işaret. İtalya'yı geçti Türkiye, Almanya'yı yakaladı." dedi.

Prof. Dr. Afyoncu, Türk dünyasının en fazla Türkçe kitap yazılan şehrinin İstanbul olduğunu belirterek, en önemli kitapların burada yazıldığını, en önemli eserlerin burada inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından Vali Gül, Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Rektör Prof. Dr. Afyoncu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve çocukların katılımıyla kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar kitap fuarını gezdi.

"İstanbul Valiliği Sancaktepe Kitap Fuarı" 1 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sancaktepe, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Asker üniformalarıyla TikTok’ta skandal yayın Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Messi’yi daha önce böyle görmediniz Maçı kaybetti, hakem odasını bastı Messi'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı
Destici’den Bakırhan’a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz Destici'den Bakırhan'a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham’a fark attı Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a fark attı
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar

19:01
Büyük sürpriz Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Büyük sürpriz! Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 19:04:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Sancaktepe Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.