Sanchez'den İsrail'e Sert Eleştiri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez'den İsrail'e Sert Eleştiri

08.04.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı, AB'den ortaklığı askıya almasını istedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştirerek, Avrupa Birliği'nden (AB) bu ülke ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'i hedef aldı.

"Tam da bugün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu saldırının başlamasından bu yana Lübnan'a yönelik en sert saldırısını gerçekleştirdi" diye yazan Sanchez, İsrail Başbakanı'nın "yaşama ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Pedro Sanchez, "Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Lübnan ateşkes kapsamına alınmalıdır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu son ihlalini kınamalıdır. Avrupa Birliği, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır ve bu suç eylemleri için hiçbir cezasızlık olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İspanya, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:51:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.