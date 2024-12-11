Sanchez ve Mikati Orta Doğu'yu Görüştü

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir araya geldiği Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

İspanya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan Sanchez-Mikati görüşmesinde, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması sonrasında mevcut durum, Suriye'deki gelişmeler, Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'da konuşlandırılan geçici barış gücü UNIFIL'in çalışmaları ve ikili işbirliklerinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Sanchez'in Lübnan'ın istikrarının İspanya için "öncelik" olduğunu ve İspanyol askerlerinin de katıldığı UNIFIL'in görevine devam etmesine destek verdiklerini Mikati'ye ilettiği belirtildi.

İki liderin bu yıl üçüncü kez bir araya geldikleri hatırlatılan açıklamada, Sanchez ve Mikati"nin, "Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasının aciliyet teşkil ettiği konusunda hemfikir oldukları" vurgulandı.

Açıklamada, Baas rejiminin çöktüğü Suriye'deki değişiklikler ile ilgili de görüşlerini dile getiren Sanchez'in, "düzenli bir geçişin sağlanması ve Orta Doğu'da daha fazla gerilimin önlenmesi için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması" konusunda fikir beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İspanya'nın bu yıl Lübnan'a 10,2 milyon avro yardım yaptığını ve bu desteğin geçen yıla oranla yüzde 60'lık artış olduğu anlamına geldiği ifade edildi.