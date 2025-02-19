Sanders'dan Trump ve Putin İlişkisine Tepki

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NEW ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump ve Amerikan oligarkların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "açık bir ittifak" içinde olduğunu öne sürdü.

Bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, Trump ve kendisini destekleyen ABD'li oligarkların politik duruşlarını eleştirirken, dış politikada Rus lider Putin ile geliştirdiği ilişkiye de tepki verdi.

"Trump ve Amerikan oligarkları artık açıkça Putin ve Rus oligarklarıyla ittifak kuruyor" ifadesine yer veren Sanders, bu ittifakın, "ABD'nin müttefiklerini terk etmesi, otoriterliği desteklemesi ve demokratik geleneklerin baltalanması" anlamına geldiğini iddia etti.

Bernie Sanders, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetçiler yakında açgözlülük değer sistemini ve oligarşiye itaatlerini özetleyen bir uzlaşma tasarısı sunacaklar. Bu 'Trumpizmin' ekonomik özüdür. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapacaktır. Yenilmesi gerekir. ve biz onu yenebiliriz."

Senatör Sanders, demokrasiyi savunmak için savaşan ve hayatlarını kaybeden çok sayıda Amerikalının olduğuna atıfta bulunduğu paylaşımında, "Putin ve Trump'ın otoriterliğine karşı Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte durmalıyız." sözlerine yer verdi.

Sanders'in açıklamaları, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda barış görüşmeleri devam ederken geldi. Bu açıklamalar, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i savaşla ilgili eleştirmesinin ve onu "diktatör" olarak nitelendirmesinin ardından yapıldı.

Dün de benzer paylaşımlarda bulunan Sanders, X hesabında, "Oligarkların kabusu, bölünmemize izin vermememizdir. En büyük korkuları bir araya gelip cesaret göstermemizdir. Onlarla başa çıkmak kolay olmayacak. Hükümeti kontrol ediyorlar ve medyaya sahipler." ifadelerini kullanmış, bahsettiği yapılara karşı mücadeleyi kazanma sözü vermişti.