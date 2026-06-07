Şehit Polis Yaşar Özlem 10. yılında mevlit ve dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Yaşar Özlem 10. yılında mevlit ve dualarla anıldı

Şehit Polis Yaşar Özlem 10. yılında mevlit ve dualarla anıldı
07.06.2026 14:59
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Özlem için Hamamönü Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

?Öğle namazının ardından, cami çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programda, şehit Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Polis Yaşar Özlem 10. yılında mevlit ve dualarla anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Polis Yaşar Özlem 10. yılında mevlit ve dualarla anıldı - Son Dakika
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