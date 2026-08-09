Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti.
? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
R.K. (29) idaresindeki 07 AVP 939 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Ballık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
?Kazada sürücü R.K. ile araçtaki S.K. (28) ve A.T. (20) yaralandı.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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