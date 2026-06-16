Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Yeni Dönem

Şanghay İşbirliği Örgütü\'nde Yeni Dönem
16.06.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılına dair önemli açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurulmasının çağdaş uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de örgütün 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı. Wang, örgüt üyelerinin karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, farklı medeniyetlere saygı ve ortak kalkınma arayışını temel alan Shanghai Ruhu'nu geliştirdiğini ve yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ettiğini söyledi.

Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel inisiyatif ile insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası vizyonunun dünyaya doğru yönü gösterdiğini ifade eden Wang, örgütün dünya barışı, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarının teşvik edilmesinde daha büyük rol oynaması ve örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, örgütün diğer üye ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya ve kazan-kazan işbirliği yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ise Tianjin'de düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde örgütün on yıllık kalkınma stratejisinin kabul edildiğini hatırlatarak, bu çerçevede, kalkınmaya yönelik iddialı ancak gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası belirlendiğini söyledi.

Yermekbayev, üye ülkelerin, halklarına sürekli şekilde fayda sağlamak ve bölgesel barış ve kalkınma davasını ileriye taşımak üzere ortak çaba göstermelerinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.